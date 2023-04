Estão abertas as inscrições para a Maratona Brasil pela Educação Climática, que será realizada no dia 28 de abril, quando se comemora o Dia da Educação. A data foi estabelecida em função do Fórum Mundial da Educação, organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A maratona foi criada pelo Climate Reality Project Brasil, filial brasileira da ONG fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA e Nobel da Paz Al Gore. O evento será um hackathon online (maratona de programação), com o objetivo de reunir pessoas de todo o país interessadas em propor soluções para desafios relacionados à educação climática. Segundo a organização, a ideia é promover a colaboração e estímulo à criatividade e o pensamento crítico em relação aos problemas climáticos no cenário brasileiro.

Desafios

Os desafios foram propostos pelos Líderes da Realidade Climática, que fazem parte da rede de voluntariado do Climate Reality Project Brasil. Os detalhes e o cronograma estão disponíveis no site da ONG.

Para a maratona, serão criadas equipes de dois a sete membros no dia do evento, podendo incluir pessoas dentro de sua organização ou indivíduos que desejam ingressar em um grupo.

Evento é aberto e não exige conhecimentos técnicos específicos sobre clima. Os participantes trabalharão em desafios de sua escolha e apresentarão soluções inovadoras, recebendo um certificado de participação ao final do evento.

A pré-inscrição está disponível até 23 de abril, e a inscrição vai até o dia 24, e pode ser feita na página da maratona.

Serviço

Maratona Brasil pela Educação Climática

Pré-inscrições de 12 a 23 de abril

Outras informações na página do The Climate Reality Project Brasil

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara