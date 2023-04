Museu do Amanhã inicia, no Rio, projetos educativos

O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, iniciará projetos de formação e troca de saber promovidos neste primeiro semestre. Em parceria com o Instituto Ling, a instituição lançou projeto gratuito de formação Arte do Amanhã, focado em arte e tecnologia. Já o Percursos Formativos é o nome do novo programa de formação do museu, voltado para professores da rede pública e privada de ensino.

O Inspira Ciência é o projeto de formação de professores da educação básica concebido e realizado pelo museu, visando estimular um ensino de ciências mais vibrante, aproximando escolas, museus e universidades.

A diretora-geral do museu, Bruna Baffa, destacou que a instituição quer saber como a sociedade quer chegar no amanhã que deseja e, ainda, construir um futuro de forma sustentável e coletiva. “Para se chegar a esse amanhã não basta ser um museu que apenas expõe ideias. A gente precisa ser um espaço aberto de co-construção desses amanhãs, de chamar as pessoas para pensarem juntas. Parte fundamental disso são os nossos programas de formação”, afirmou.

Arte do Amanhã

A realização do programa é do Laboratório de Atividades do Amanhã. O ciclo de aprendizagem será composto por uma etapa online e uma etapa presencial. A primeira, com inscrições pelo site da Sympla, consiste num Ciclo de Encontros Investigativos, que contará com seis módulos temáticos, trazendo 20 profissionais criativos de relevância em diferentes áreas no cenário das artes, entre 10 de abril e 18 de maio.

Entre os assuntos que integram o programa estão Música e Narrativas Sonoras, Artes Performáticas, Audiovisual, Artes Plásticas, Design e Novas Mídias. “Esse projeto é um espaço de encontro investigativo para a gente pensar o que é essa arte do amanhã em diversos temas”, salientou a diretora-geral.

Para abrir estes encontros, haverá uma palestra online ministrada pelo curador do projeto, o artista visual Batman Zavareze, nesta quarta-feira (5).

Futuro Ancestral

Trata-se de uma série de quatro encontros de formação coletiva, distribuídos nos meses de abril, junho, julho e outubro, destinados a abrir um diálogo sobre processos teóricos, educação e visitas de experimentação a partir da narrativa do Museu do Amanhã e seus eixos éticos: conhecimento, convivência, inovação e sustentabilidade.

Haverá um time de formadores, especialistas e educadores para trabalhar as mais variadas temáticas com os professores participantes nos ensinos fundamental e médio.

Inspira Ciência

Em seis edições, mais de 700 professores já participaram do Inspira Ciência. Juntos, eles formaram 261 mil estudantes em mais de 1,2 mil escolas brasileiras.

“O objetivo desse programa é estimular um ensino vibrante de ciências, que aproxime as escolas, os museus e as universidades. A ideia é discutir como democratizar o acesso à ciência, como a gente consegue pensar a ciência como um vetor fundamental na nossa transformação como país”, acentuou.

Em 2023, a sétima edição do programa será realizada de forma online para até 400 professores das cinco regiões do país. Professores de todo o país podem se inscrever para a seleção, a ser feita por sorteio, levando em consideração aspectos de gênero, raça e região. Os 400 professores selecionados participarão de um ciclo de cinco encontros síncronos, aos sábados, das 9h às 13h, na sala virtual do Inspira Ciência, nos dias 3, 10 e 17 de junho e 1º e 8 de julho.

Cada encontro terá palestras sobre temas fundamentais em ciências, componentes da abordagem do ensino por investigação e também interações entre professores com o foco na troca de experiências entre eles. Ao final, será emitido certificado de participação para todos que estiveram presentes, pelo menos, em 75% da formação – quatro encontros.

O programa ainda estimula a formação de uma rede entre professores da educação básica de todo país com o foco na multiplicação do conteúdo, de outras oportunidades para a carreira docente e de temas sobre a relação entre gênero e ciência. As inscrições começam na próxima sexta-feira (7).