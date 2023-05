Programa dá oportunidade para jovens de baixa renda em São Paulo

Jovens de baixa renda da cidade de São Paulo podem participar de uma iniciativa que reúne conhecimento sobre direitos humanos e cidadania, tecnologia e introdução ao mercado de trabalho. É o programa Bolsa Trabalho: Juventude, Trabalho e Fabricação Digital que está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 21 de maio. São 108 vagas para jovens de 16 e 20 anos de idade.

O programa, uma parceria da Coordenação de Políticas para a Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com as secretarias municipais de Inovação e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Trabalho, oferece bolsa auxílio mensal de R$ 673,79 e tem duração de um semestre. Para ter direito à ajuda de custo, os alunos precisam frequentar ao menos 85% das atividades.

As aulas são ministradas na Rede Pública de Laboratórios de Fabricação Digital (FAB LAB Livre SP) e também em outros equipamentos públicos em todas as regiões. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo link do programa.

Para oferecer uma formação completa fazem parte também da grade curricular do curso temas como direito das juventudes, respeito à diversidade e direitos humanos, cidadania ativa, projetos de vida e mundo do trabalho, além de visitas a equipamentos sociais e culturais da cidade de São Paulo, estimulando nos jovens o senso de pertencimento à cidade.

Algumas vagas são exclusivas para jovens do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica), Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSE/MA) e Liberdade Assistida (LA) da Fundação Casa. O programa também incentiva a participação de jovens imigrantes, indígenas, LGBTI+ e jovens com deficiência, para aumentar sua inserção no mercado de trabalho. A Bolsa Trabalho já formou mais de mil jovens da cidade de São Paulo.

Inscrição

Podem se inscrever no Programa Bolsa Trabalho jovens com idade entre 16 e 20 anos, moradores da cidade de São Paulo há no mínimo dois anos, que estejam matriculados na escola ou que já tenham concluído o ensino médio, desempregados há no mínimo seis meses e sem receber seguro-desemprego, e que pertençam a famílias cuja renda por pessoa seja de até meio salário mínimo.

Confira os locais onde as aulas serão ministradas:

Zona Norte

Centro Cultural da Juventude (Cachoeirinha/Brasilândia)

Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades

CEU Anhanguera (Anhanguera/Perus)

R. Pedro José De Lima, 1020 - Anhanguera

Zona Sul

FAB LAB São Joaquim - Guarapiranga (Jardim São Luís/Guarapiranga)

R. Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim

CEU Heliópolis

Estrada das Lágrimas, 2385 - São João Clímaco

CEU Vila Rubi (Capela do Socorro)

R. Domingos Tarroso, 101 - Vila Rubi

Zona Leste

Centro Cultural Cidade Tiradentes

R. Inácio Monteiro, 6900 - Conj. Hab. Sitio Conceição

Casa da Memória de Itaquera

Rua Antonio Carlos de Oliveira César, 97 – Itaquera

Centro Cultural da Penha

Largo Do Rosário, 20 - Penha de França

CEU Três Pontes (São Miguel)

Rua Capachós, s/n - Jardim Celia

Zona Oeste

Chácara do Jockey (Butantã)

Av. Prof. Francisco Morato, 5.300 - Vila Sonia

Centro

Galeria Olido

Av. São João, 473 - Centro

Centro Cultural São Paulo

Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso

Centro Cultural Vila Itororó

R. Maestro Cardim, 60 - Bela Vista