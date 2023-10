Termina neste domingo Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com eventos simultâneos em todo o país, termina neste domingo (22) a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação , que tem o objetivo de popularizar a ciência entre os brasileiros.

Em Brasília, a mostra científica montada especialmente para a semana comemorativa tem entrada gratuita, com atividades no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, das 9h às 17h. Os visitantes ainda podem conhecer hoje projetos que lotaram os estandes de instituições de ensino e pesquisa, parques ambientais e tecnológicos. Em comum, os experimentos abordam o tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, que atende os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em uma agenda a ser realizada até 2030.

Além da sustentabilidade, nos corredores, aparecem muitas das técnicas e habilidades demonstradas nas áreas de robótica e inteligência artificial (IA).

Estacionadas na parte externa do prédio, as carretas Ciência Itinerante atraem os visitantes com uma arena de jogos virtuais populares entre crianças e jovens, como LoL, Valorant, Fortnite e Roblox, dentre outros. E quem quiser colocar a “mão na massa” e praticar ciência, tem oportunidade nas oficinas deste domingo. Os conhecimentos apresentados vão da extração de café, passando pela fabricação de robôs ou gamificação da aprendizagem para motivar os usuários, até chegar ao Chat GPT e ao Metaverso.

No encerramento, o atração é o Show da Luna, personagem de animação que retrata uma menina curiosa de 6 anos interessada em ciências, que encoraja as crianças a investigar como é o mundo, ao lado do irmão Júpiter e do animal de estimação, o furão Cláudio. Porém, como o espaço é sujeito à lotação, antes, é preciso reservar (sem custo) o ingresso nesta plataforma virtual.

Eis a programação deste domingo no Centro de Convenções Ulysses Guimarães:

A entrada é gratuita e as atividades vão até as 17h. A programação está sujeita a alterações e à lotação de público.

Oficinas

9h – Métodos de extração de café e barismo.

Oficineiros: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSuldeMinas.

Local Ala oeste – Sala oficineiros I.

9h – Curso de robótica para alunos do ensino fundamental 2 e Robótica Maker

Oficineiros: Instituto Federal Baiano – IFBaiano.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros II.

10h30 – Do zero ao robô seguidor de linha com Lego.

Oficineiros: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – IFNMG.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros I.

11h30 – Elementos de gamificação na aprendizagem.

Oficineiros: Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSul.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros I.

12h – Arte de caderno.

Oficineiros: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSuldeMinas.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros II.

13h30 – Cores da Floresta: uso de pigmentos naturais na produção de tintas.

Oficineiros: Instituto Federal de Rondônia – IFRO.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros I.

14h – projetos integradores na educação básica.

Oficineiros: Instituto Federal de Brasília – IFB.

Local: Ala oeste – Sala oficineiros II.

15h30 – Como é feita a classificação dos grãos e a bebida do café.

Oficineiros: Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSuldeMinas.

Local: Centro Convenções Ulysses Guimarães – Ala oeste – Sala oficineiros I.

16h – Dança de salão.

Oficineiros: Instituto Federal do Amapá – IFAP.

Local: Centro Convenções Ulysses Guimarães – Ala oeste – Sala oficineiros II.

Atrações culturais

9h – Travessia do sertão: Narrativas do caminho

Instituto Federal de Brasília – IFB.

Local: Ala oeste – Palco Mundo TEC – Águas Claras.

10h – Cinema educativo e projeto Abacaxi de Ouro.

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSuldeMinas.

Local: Ala oeste – Palco Mundo TEC – Águas Claras.

14h – Travessia do sertão: Narrativas do caminho

Instituto Federal de Brasília – IFB.

Local: Ala oeste – Palco Mundo TEC – Águas Claras.

14h – Mamulengo Sem Fronteiras

Local: Ala sul – Palco Santos Dumont.

15h – Cinema educativo e projeto Abacaxi de Ouro.

Instituto Federal do Sul de Minas Gerais – IFSuldeMinas.

Local: Centro Convenções Ulysses Guimarães – Ala oeste – Palco Mundo TEC.

16h – Encerramento com O Show da Luna, dos personagens Luna, Júpiter e Cláudio, nos episódios Do que É feito O Arco-íris?, Será que Tem Alguém Vivendo em Marte? e Por que As Bolhas São Redondas?

Local: Auditório Master.