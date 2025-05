Campanha nas redes sociais incentiva inscrições no Enem 2025

Para estimular estudantes a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lançaram, nesta quarta-feira (21), uma campanha nas redes sociais.

Com o tema O Enem Transforma Vidas, a campanha é uma estratégia de divulgação do exame que representa a principal porta de entrada ao ensino superior brasileiro.

A publicidade conta com a participação voluntária do economista e influenciador Gil do Vigor e também da estudante de medicina Sabrina da Silva, natural de Itinga (MA). Ambos ingressaram na universidade por meio do Enem.

Sabrina tem 22 anos e é a sétima filha de pais sem formação superior. Ela recebeu incentivo da família e das professoras da escola pública em que estudou para cursar medicina.

Depois de 17 tentativas, a aprovação na Universidade Federal de Roraima (UFRR) chegou em 2023. Atualmente, Sabrina da Silva cursa o quarto período do curso.

“Eu sempre vi que a educação era o meio mais certeiro de mudar de vida. Eu estou construindo o meu futuro, mudando a história, não só da minha vida, como da vida dos meus pais e das futuras gerações que vão vir na minha família”, declara Sabrina.

A história de Sabrina se assemelha, em alguns pontos, com a do participante de um reality show Gil do Vigor que, antes de se tornar famoso, teve o encorajamento da mãe para estudar até conquistar uma vaga no curso de economia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Em sua participação na campanha, Gil do Vigor conta que ele é um dos exemplos do sucesso desta política pública.

Inscrições

As inscrições para o Enem 2025 começam na próxima segunda-feira (26) e se estendem até 23h59 do dia 6 de junho.

Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela Página do Participante do Enem, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no portal Gov.br.

O MEC tem alertado que qualquer outra plataforma ou canal não está autorizado a fazer as inscrições dos interessados, nem cobrar a taxa de inscrição, o que configura tentativa de fraude.

Edital

O valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento aceitas ainda não foram divulgados, pois os detalhes dependem de edital próprio que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), será publicado em breve.