Iniciativa oferece bolsas para alunos negros acessarem ensino superior

Iniciativa do Fundo Baobá prevê R$ 700 e suporte para estudantes

A segunda edição do programa Já É, anunciada pelo Fundo para Equidade Racial Baobá, pretende aumentar as oportunidades de acesso ao ensino superior para jovens estudantes negros em todo o país.

Os estudantes podem se inscrever no site do Baobá até o dia 6 de junho para concorrer a bolsas de estudos de R$ 700, concedidas por um ano e 5 meses. Serão selecionados 30 jovens para participar da iniciativa.

Além da bolsa em dinheiro, os alunos indicados contam com preparação para vestibulares, apoio psicológico individualizado, atividades e mentorias individuais e coletivas.

O programa foi criado para impulsionar as chances de alunos negros ingressarem em instituições de ensino superior públicas e privadas. Nesta edição, o edital tem mudanças, como a gestão da bolsa feita diretamente pelos estudantes e a faixa etária de estudantes ajustada para 20 a 25 anos. O alcance do programa também foi ampliado, atendendo estudantes de todo o território nacional.



Ampliar horizontes

A diretora de Programa do Fundo Baobá, Fernanda Lopes, diz que o objetivo é entregar não apenas o apoio financeiro para o curso pré-vestibular, mas também tornar mais acessíveis informações, conhecimentos, pessoas e redes.

“Nossa intenção é ampliar horizontes de direitos, subsidiar a construção de novas competências e habilidades e, ao mesmo tempo, alimentar os sonhos de pessoas negras jovens de diferentes territórios e realidades. A universidade não é um fim em si mesmo, mas é um importante começo”, diz a diretora, em nota.

O estudante de Administração Carlos Eduardo Cerqueira, de 23 anos, de São Paulo, participou da primeira edição do projeto. Para ele, o apoio do Fundo Baobá foi fundamental para ingressar na universidade.

“Tive a grande felicidade de participar da primeira edição do programa Já É, que significou uma grande oportunidade de crescimento pessoal e acadêmico. Consegui ingressar na faculdade, hoje já estou estagiando na área financeira e aspiro também trabalhar com outras coisas, aprender novos idiomas e continuar me especializando profissionalmente”, diz o aluno da PUC-SP.

Prioridades

Nesta edição, serão levadas em consideração especial a situação de candidatos como residentes de áreas periféricas, rurais, pessoas com deficiência (PcD), quilombolas, ribeirinhas, egressos do sistema penitenciário, migrantes ou refugiados.

Haverá também a priorização de vagas para candidatos das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Cada uma dessas duas regiões terá nove vagas garantidas. Já as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão quatro vagas cada.

Desigualdade

De acordo com o último Censo da Educação Superior (2023), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as desigualdades educacionais no Brasil ainda são preocupantes. Enquanto os 25% mais ricos têm, em média, 13,5 anos de estudo, os 25% mais pobres têm 10,5 anos.

Além disso, a média de anos de estudo entre brancos é de 12,4 anos, enquanto entre pretos e pardos é de 11,4 anos. O projeto Já É surge como uma resposta a esses desnivelamentos, contribuindo para a Meta 8 do Plano Nacional de Educação (PNE), que busca igualar a escolaridade média entre negros e não negros.

*Estagiária sob supervisão de Marcelo Brandão