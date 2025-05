Ucrânia diz que Rússia viola seu próprio cessar-fogo de três dias

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse nesta quinta-feira (8) que a Rússia violou repetidamente seu próprio cessar-fogo de três dias horas após o início e chamou a iniciativa de "farsa". Moscou disse que Kiev continuou com os combates.

No entanto, houve uma queda na atividade de combate depois que o cessar-fogo anunciado pelo presidente russo, Vladimir Putin, entrou em vigor na madrugada de hoje, com uma pausa nos ataques de drones e mísseis que sacudiram as cidades ucranianas no início da semana.

"Previsivelmente, o 'cessar-fogo do desfile' de Putin provou ser uma farsa", disse o chanceler ucraniano, Andrii Sybiha, no X, referindo-se à trégua que coincide com o desfile de 9 de maio na Praça Vermelha de Moscou para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial.

"As forças russas continuam atacando em toda a linha de frente", escreveu Sybiha. "Da meia-noite ao meio-dia, a Rússia cometeu 734 violações do cessar-fogo e 63 operações de ataque, 23 das quais ainda estão em andamento."

Ele afirmou que Kiev estava notificando os Estados Unidos e os países europeus sobre as ações da Rússia.

O Ministério da Defesa russo, citado pela agência de notícias Interfax, disse que a Ucrânia, por sua vez, realizou 488 ataques contra alvos russos e tentou duas vezes romper a fronteira na região de Kursk.

Os dois lados não comentaram imediatamente os relatos de campo de batalha um do outro, o que a Reuters não pôde confirmar de forma independente.

A Ucrânia não se comprometeu a cumprir o cessar-fogo, chamando-o de ato de Putin para criar a impressão de que ele quer acabar com a guerra. Os combates começaram quando a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Putin diz que está comprometido com a paz.

Um porta-voz militar ucraniano afirmou que a Rússia continuou os ataques em várias áreas no front oriental, e os promotores disseram que duas pessoas foram feridas junto com uma mulher de 55 anos morta por bombas disparadas na região de Sumy.

Testemunhas da Reuters, próximas à frente de batalha no leste da Ucrânia, afirmaram que ouviram cerca de oito disparos de artilharia e sons distantes de impactos. Um pequeno grupo de invasores russos tentou avançar, mas foi impedido por drones ucranianos.

Em geral, o nível de atividade estava bem abaixo do normal para aquela parte do front, informaram.

O cessar-fogo russo ocorre no 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, para a qual Putin está recebendo o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes, antes de um desfile militar na Praça Vermelha nesta sexta-feira (9).

A Ucrânia, assim como o Ocidente, comemora o aniversário em 8 de maio.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, marcou o dia fazendo uma rara caminhada no centro de Kiev. Ele prestou homenagem aos soldados ucranianos mortos em um vasto monte de bandeiras ucranianas plantadas em uma borda gramada na praça central.

*(Reportagem adicional de Christian Lowe, Elizabeth Piper, Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)

