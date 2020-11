Apenas 13 deputados e um senador passam para o segundo turno

Dos 67 deputados e dois senadores que disputaram o primeiro turno das eleições neste domingo (15) para prefeito e vice-prefeito, 51 foram rejeitados pelos eleitores. Entre os congressistas candidatos, somente quatro deputados federais foram eleitos em primeiro turno. Outros 14 ainda concorrem a uma vaga de prefeito ou vice-prefeito no segundo turno, em 29 de novembro.

Na lista dos deputados eleitos estão Roberto Pessoa (PSDB), para o município de Maracanaú (CE); Alexandre Serfiotis (PSD), em Porto Real (RJ). Já Paulinho (PL) e Juninho do Pneu (DEM) conquistaram as vice-prefeituras de Caxias (MA) e Nova Iguaçu (RJ), respectivamente.

Segundo turno

Vão disputar o segundo turno em capitais brasileiras os deputados Edmilson Rodrigues (PSOL), em Belém; Ottaci Nascimento (Solidariedade), em Boa Vista; João Henrique Holanda (PSB), em Fortaleza; Capitão Wagner (Pros), em Maceió; Eduardo Braide (Podemos), em São Luís; Luiza Erundina (PSol), em São Paulo, e em Recife, João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT).Interior

Também terão o futuro decidido em 29 de novembro os deputados Wladimir Garotinho (PSD), em Campos dos Goytacazes (RJ); Deuzinho Filho (Republicanos), vice de Vitor Valim (PROS) em Caucaia (CE); Zé Neto (PT), em Feira de Santana (BA); Darci de Matos (PSD), em Joinville (SC); Margarida Salomão (PT), em Juiz de Fora (MG) e Sérgio Vidigal (PDT), em Serra (ES).

Senado

Dos senadores, restou na corrida eleitoral apenas Vanderlan Cardoso (PSD), para a prefeitura de Goiânia (GO). O senador Jean Paul Prates (PT-RN), candidato em Natal, foi derrotado ainda no primeiro turno pelo atual prefeito, Álvaro Dias (PSDB), que garantiu a reeleição com 57% dos votos válidos.

Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) , se considerada a soma das candidaturas e dos eleitos, comparado aos últimos pleitos, a eleição deste ano teve uma queda histórica no desempenho dos parlamentares.

Macapá

A deputada Patrícia Ferraz (Podemos), que disputa a prefeitura de Macapá, não foi incluída na lista já que na capital do Amapá a eleição foi suspensa em razão de uma crise energética.

Candidatos/ eleição 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 Prefeittáveis 69 83 92 89 93 98 121 88 Deputados 67 81 87 86 89 94 117 86 Senadores 2 2 5 3 4 4 4 2 Deputados eleitos 4 19* 25 18 18 25 41 25 Senadores eleitos 0 1 0 0 2 1 0 1 Total eleitos 4 20 25 18 20 26 41 26

(Fonte Diap)

* 14 parlamentares vão disputar eleição no segundo turno