Apuração Eleições 2020: Edmilson Rodrigues lidera disputa em Belém

O candidato Edmilson Rodrigues (PSOL) aparece na frente na disputa pela prefeitura de Belém do Pará, com 33,69% dos votos válidos. Delegado Federal Eguchi (Patriota) está em segundo lugar, com 24,22% dos votos válidos. Na terceira colocação está José Priante.

Até agora foram apuradas 39,11% das urnas.

Edmilson Rodrigues é deputado federal pelo PSOL e já foi prefeito de Belém duas vezes. Delegado Federal Eguchi atua na Polícia Federal e concorreu a um cargo de deputado federal de 2018.

Confira a apuração em tempo real:

Acompanhe a apuração na TV Brasil