Apuração Eleições 2020: Edvaldo lidera em Aracaju

O candidato Edvaldo (PDT) aparece na frente no início da apuração das urnas na cidade de Aracaju (SE), com 44,67% dos votos. Em segundo lugar, aparece Delegada Danielle (Cidadania), com 21,60%, e em terceiro lugar Rodrigo Valadares (PTB), com 10,98%.

Às 20h42, 70,89% das urnas já haviam sido apuradas.

Perfis

Edvaldo, de 59 anos, tem ensino superior incompleto. Ele tenta a reeleição para a prefeitura de Aracaju. Edvaldo é candidato da coligação Pela Vida, pela Cidade (PCdoB/ PSD/ PDT/ MDB/ PV/ PP/ PSC/ Solidariedade/ Republicanos). O candidato declarou bens no valor de R$ 1,4 milhão.

Delegada Danielle, de 43 anos, é servidora pública estadual. A candidata da coligação Compromisso, Esperança e Verdade (Cidadania/PSB/PL/PSDB) declarou R$ 460 mil em bens.

