Carro atropela multidão em Munique e deixa vários feridos

Um carro atropelou um grupo de pessoas em Munique nesta quinta-feira (13), ferindo várias delas, segundo a polícia, no momento em que a cidade, no sul da Alemanha, se prepara para uma conferência de segurança de alto nível que contará com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O jornal Bild informou que 15 pessoas ficaram feridas.

A Conferência de Segurança de Munique começará nesta sexta-feira (14) e as autoridades, como Vance e Zelenski, chegarão hoje.

Uma operação policial em grande escala estava em andamento perto da estação central de trem.

A polícia disse no X que conseguiu deter o motorista e não considerou que ele representasse qualquer outra ameaça.

"Uma pessoa está deitada na rua e um jovem foi levado pela polícia. As pessoas estão sentadas no chão, chorando e tremendo", escreveu um repórter da emissora local BR, em um post no X.

O incidente parece ter afetado pessoas que participavam de manifestação ligada a uma greve organizada pelo sindicato Verdi, de acordo com a emissora.

O sindicato disse que não tinha informação sobre o incidente, que ocorreu a cerca de 1,5 quilômetro do local da conferência de segurança.

A segurança tem sido foco na Alemanha antes da eleição federal na próxima semana e após uma série de ataques violentos.

