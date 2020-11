Começa apuração do segundo turno; acompanhe em tempo real

A votação do segundo turno das eleições municipais foi encerrada às 17h (horário de Brasília) na maior parte do país. Os eleitores que estão nas filas das seções eleitorais receberão senhas e poderão votar mesmo com o término do horário.

Com fim da votação, os votos passam a ser apurados e os resultados serão divulgados pela Justiça Eleitoral.

Devido ao fuso horário, a votação continua em Cuiabá, Porto Velho, Manaus e Boa Vista, capitais que estão atrasadas uma hora em relação ao horário de Brasília. As seções também continuam abertas em Rio Branco, que tem duas horas de diferença em relação ao horário da capital federal.

Neste segundo turno das eleições municipais, cerca de 38 milhões de pessoas estão aptas a participar do pleito. Em 57 municípios do país, sendo 18 capitais e 39 municípios com mais de 200 mil eleitores, nenhum dos candidatos a prefeito atingiu a maioria absoluta dos votos para ser eleito no primeiro turno, realizado em 15 de novembro.

Confira as 18 capitais onde haverá segundo turno:

Aracaju: Edvaldo Nogueira (PDT) e Danielle Garcia (Cidadania)

Belém: Edmilson Rodrigues (PSOL) e Delegado Eguchi (Patriota)

Boa Vista: Arthur Henrique (MDB) e Ottaci (Solidariedade)

Cuiabá: Emanuel Pinheiro (MDB) e Abílio Júnior (Pode)

Fortaleza: Sarto Nogueira (PDT) e Capitão Wagner (Pros)

Goiânia: Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD)

João Pessoa: Cícero Lucena (Progressistas) e Nilvan Ferreira (MDB)

Maceió: Alfredo Gaspar (MDB) e JHC (PSB)

Manaus: Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante)

Porto Alegre: Sebastião Melo (MDB) e Manuela d'Ávila (PCdoB)

Porto Velho: Hildon Chaves (PSDB) e Cristiane Lopes (PP)

Recife: João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT)

Rio Branco: Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP)

Rio de Janeiro: Marcelo Crivella (Republicanos) e Eduardo Paes (DEM)

São Luís: Eduardo Braide (Pode) e Duarte Júnior (Republicanos)

São Paulo: Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Teresina: Dr. Pessoa (MDB) e Kleber Montezuma (PSDB)

Vitória: Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT)

Confira os 39 municípios onde haverá segundo turno:

Anápolis (GO): Roberto Naves (PP) e Antonio Gomide (PT)

Bauru (SP): Suéllen Rosim (Patriota) e Dr Raul (DEM)

Blumenau (SC): Mário Hildebrandt (Pode) e João Paulo Kleinübing (DEM)

Campinas (SP): Dário Saadi (Republicanos) e Rafa Zimbaldi (PL)

Campos dos Goytacazes (RJ): Wladimir Garotinho (PSD - sub judice) e Caio Vianna (PDT)

Canoas (RS): Jairo Jorge (PSD) e Luiz Carlos Busato (PTB)

Cariacica (ES): Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT)

Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) e Vitor Valim (Pros)

Caxias do Sul (RS): Pepe Vargas (PT) e Adiló (PSDB)

Contagem (MG): Marília (PT) e Felipe Saliba (DEM)

Diadema (SP): Filippi (PT) e Taka Yamauchi (PSD)

Feira de Santana (BA): Zé Neto (PT) e Colbert Martins (MDB)

Franca (SP): Flávia Lancha (PSD) e Alexandre Ferreira (MDB)

Governador Valadares (MG): André Merlo (PSDB) e Dr Luciano (PSC)

Guarulhos (SP): Guti (PSD) e Elói Pietá (PT)

Joinville (SC): Darci de Matos (PSD) e Adriano Silva (Novo)

Juiz de Fora (MG): Margarida Salomão (PT) e Wilson Rezato (PSB)

Limeira (SP): Mario Botion (PSD) e Murilo Félix (Podemos)

Mauá (SP): Átila Jacomussi (PSB) e Marcelo Oliveira (PT)

Mogi das Cruzes (SP): Marcus Melo (PSDB) e Caio Cunha (Pode)

Paulista (PE): Yves Ribeiro (MDB) e Francisco Padilha (PSB)

Pelotas (RS): Paula Mascarenhas (PSDB) e Ivan Duarte (PT)

Petrópolis (RJ): Rubens Bomtempo (PSB) e Bernardo Rossi (PL)

Piracicaba (SP): Barjas Negri (PSDB) e Luciano Almeida (DEM)

Ponta Grossa (PR): Mabel Canto (PSC) e Professora Elizabeth (PSD)

Praia Grande (SP): Raquel Chini (PSDB) e Danilo Morgado (PSL)

Ribeirão Preto (SP): Duarte Nogueira (PSDB) e Suely Vilela (PSB)

Santa Maria (RS): Sergio Cecchim (PP) e Pozzobom (PSDB)

Santarém (PA): Nélio Aguiar (DEM) e Maria do Carmo (PT)

São Gonçalo (RJ): Dimas Gadelha (PT) e Capitão Nelson (Avante)

São João de Meriti (RJ): Dr João (DEM) e Leo Vieira (PSC)

São Vicente (SP): Solange Freitas (PSDB) e Kayo Amado (Pode)

Serra (ES): Sergio Vidigal (PDT) e Fabio Duarte (Rede)

Sorocaba (SP): Rodrigo Manga (Republicanos) e Jaqueline Coutinho (PSL)

Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (PSDB) e Aprigio (Pode)

Taubaté (SP): Saud (MDB) e Loreny (Cidadania)

Uberaba (MG): Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB)

Vila Velha (ES): Arnadinho Borgo (Pode) e Max Filho (PSDB)

Vitória da Conquista (BA): Zé Raimundo (PT) e Herzem Gusmão (MDB)