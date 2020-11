Eleições 2020: conheça os candidatos à prefeitura de Goiânia

Dezesseis candidatos registraram seus nomes para concorrer à prefeitura de Goiânia (GO), cidade com população estimada pelo IBGE em 1,5 milhão pessoas de pessoas. Segundo o TSE, tem um total de 971.221 de eleitores. Abaixo, confira os candidatos à prefeitura em ordem alfabética (confira aqui também). Três deles tiveram o registro indeferido, mas apresentaram recurso para concorrer.

Alysson Lima - O candidato do Solidariedade tem 45 anos de idade, e ensino superior completo. Atualmente, ele é deputado. Ele declarou um total de R$ 542,2 mil em bens.

Cristiano Cunha - O candidato do PV é advogado, tem 43 anos de idade e nível superior completo. Ele declarou um total de R$ 545,9 mil em bens.

Delegada Adriana Accorsi - A candidata do PT é deputada, tem 47 anos de idade e ensino superior completo. Ela declarou R$ 507,7 em bens.

Dra. Cristina - A candidata do PL teve o registro indeferido, mas entrou com recurso e aguarda julgamento. Ela é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e tem 55 anos de idade. Ela declarou R$ 768,7 mil em bens.

Elias Vaz - O candidato da coligação Goiânia Merece Mais (PDT/Rede/PSB) tem 54 anos de idade. Técnico de eletricidade, eletrônica e comunicações, ele declarou um total de R$ 220 mil em bens.

Fábio Junior - O candidato da UP tem 25 anos de idade e o ensino superior incompleto. Ele não fez registro de bens.

Gustavo Gayer - O candidato da DC, de 39 anos de idade, é empresário e tem ensino superior incompleto. Ele declarou bens no valor de R$ 44,6 mil.

Maguito Vilela - O candidato da coligação Para Goiânia Seguir em Frente (PMB/PTC/Patriota/MDB/Republicanos/PCdoB), de 71 anos, é advogado. Ele declarou bens no valor de R$ 2,7 milhões.

Major Araújo - O candidato do PSL, de 54 anos, é deputado e tem o superior completo. O candidato declarou R$ 705 mil em bens.



Manu Jacob - A candidata do PSOL tem 34 anos e é professora de ensino médio. Ela declarou R$ 138,6 mil em bens.



Professor Antônio - O candidato do PCB, de 44 anos de idade, teve a candidatura indeferida, mas moveu recurso contra a decisão e teve a candidatura aceita. Ele é professor de ensino fundamental e declarou R$ 150 mil em bens.

Samuel Almeida - O candidato da coligação Esperança Goiânia (PRTB/Podemos/PROS), de 48 anos de idade, é empresário, tem o superior completo e declarou bens no valor de R$ 427,4 mil.

Talles Barreto - O candidato do PSDB, de 50 anos de idade, é advogado e tem o ensino superior completo. Ele declarou R$ 1,9 milhão em bens.

Vanderlan Cardoso - O candidato da coligação Goiânia em um Novo Momento (PSD/PTB/PSC/PP/PMN/Avante/DEM) completa 58 anos de idade no dia do primeiro turno das eleições e atualmente é senador. Ele declarou R$ 14,6 milhões em bens.

Vinícius Gomes - O candidato do PCO teve a candidatura indeferida, mas está movendo recurso contra a decisão. Ele tem 35 anos de idade e o ensino superior incompleto. Não há bens declarados em seu nome.

Virmondes Cruvinel - O candidato do Cidadania tem 40 anos, ensino superior completo e é deputado. Ele declarou bens no valor de R$ 365,2 mil.