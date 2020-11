Eleito pela 4ª vez, Edvaldo Nogueira comemora vitória em Aracaju

Eleito pela 4ª vez como prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira agradeceu o voto popular em uma coletiva de imprensa feita na residência do prefeito, que foi reeleito com 57,86% dos votos na capital de Sergipe.

"Tivemos uma gestão responsável, com obras que melhoraram a vida na cidade. Mudamos a realidade de áreas carentes. Obras de mobilidade, melhorias na saúde”, informou.

O candidato também se manifestou nas redes sociais. “Vamos retribuir toda essa confiança com muito amor e trabalho”, afirmou.

É VITÓRIA DE ARACAJU, É VITÓRIA DO POVO, é vitória do melhor projeto para o futuro da cidade! Muito obrigado, aracajuanos e aracajuanas! Vamos retribuir toda essa confiança com muito AMOR e muito, muito trabalho! 💙 pic.twitter.com/9NoNJzKRGQ