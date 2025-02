Flamengo derrota Botafogo e assume liderança do Carioca

O Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, para assumir a liderança da primeira fase do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmitiu ao vivo o clássico, que foi válido pela 7ª rodada da competição.

O Mengão vence o Botafogo por 1 a 0 com gol de Léo Ortiz, pela sétima rodada do Carioca!

Com o triunfo, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 17 pontos, mesma pontuação do vice-líder Volta Redonda. Já o Alvinegro de General Severiano parou nos 12 pontos, na 12ª colocação.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz aos 9 minutos do segundo tempo. O uruguaio Arrascaeta cobrou falta na direção de Danilo, que desviou para o meio da área, onde Léo Ortiz teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Na próxima rodada da competição o Flamengo enfrenta o Vasco, a partir das 21h45 (horário de Brasília) do próximo sábado (15), enquanto o Botafogo mede forças com o Boavista a partir das 19h do mesmo dia.

Vitória do Timão

No encontro entre Neymar e Memphis Depay quem saiu feliz foi o holandês, com a vitória de 2 a 1 do Corinthians sobre o Santos em Itaquera. Os artilheiros da noite foram o atacante Yuri Alberto, que marcou em duas oportunidades pelo Timão, e Guilherme, que descontou para o Peixe.

















Corinthians 2 🆚 1 Santos

⚽⚽ Yuri Alberto

O triunfo levou o Corinthians aos 25 pontos, na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. Já o Santos é apenas o terceiro colocado do Grupo B com nove pontos.