João Fonseca estreia no ATP 250 de Buenos Aires com vitória

O brasileiro João Fonseca estreou, nesta quarta-feira (12), no ATP 250 de Buenos Aires (Argentina) com uma vitória de 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/3) sobre o argentino Tomás Martín Etcheverry.

JOÃO FONSECA SEGUE BRILHANDO! 🇧🇷🎾



Na próxima fase, ele enfrenta mais um hermano: Federico Coria (115º). A partida… pic.twitter.com/XrXOcXMaaY — Time Brasil (@timebrasil) February 12, 2025

Com o triunfo sobre o atleta da Argentina, atual número 44 do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o carioca, que ocupa a 99ª colocação do ranking, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição.

O próximo adversário de João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires é o argentino Federico Coria (115°colocado do ranking da ATP) na próxima quinta-feira (13).