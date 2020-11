Em Goiânia, Maguito Vilela lidera disputa pela prefeitura

O candidato Maguito Vilela (MDB) aparece na frente no início da apuração das urnas em Goiânia, com 34,70% dos votos válidos. Em segundo lugar, aparece Vanderlan Cardoso (PSD), com 25,79% do votos válidos. Até às 18h05, um total de 16,16% das urnas haviam sido apuradas na capital goiana. Em terceiro lugar, aparece a Delegada Adriana Accorsi (PT), com 13,56% dos votos válidos.

Maguito Vilela é candidato pela coligação Para Goiânia Seguir em Frente (PMB/PTC/Patriota/MDB/Republicanos/PCdoB), tem 71 anos, e é advogado. Foi governador do estado entre 1995 e 1998 e prefeito de Aparecida de Goiânia por dois mandatos consecutivos. Ele declarou bens no valor de R$ 2,7 milhões. Vanderlan Cardoso é candidato da coligação Goiânia em um Novo Momento (PSD/PTB/PSC/PP/PMN/Avante/DEM) e completa 58 anos de idade justamente neste domingo (15), dia do primeiro turno das eleições. Atualmente, ele é senador por Goiás. Para estas eleições, ele declarou R$ 14,6 milhões em bens. A Delegada Adriana Accorsi é deputada estadual tem 47 anos de idade e ensino superior completo. A candidata declarou R$ 507,7 mil em bens.



Acompanhe a apuração pela TV Brasil