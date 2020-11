Estado do Rio troca 194 urnas eletrônicas, informa o TRE

No estado do Rio de Janeiro, o total de urnas substituídas no estado, nos cinco municípios com segundo turno, atingiu 194, correspondendo a 1,22% do total dos postos eleitorais. Na capital, foram 164 urnas substituídas, 21 em São João de Meriti, duas em São Gonçalo, uma em Petrópolis e uma em Campos dos Goytacazes. A previsão é que os resultados saiam até as 19h. A informação foi dada pelo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), desembargador Cláudio Luís Braga Dell' Orto.

Não foi necessário passar para a votação manual. Isso significa, segundo o magistrado, que o sistema de votação por urnas eletrônicas, criado por profissionais brasileiros, “é algo extremamente seguro” e permite ter um estoque de contingência para que o processo tenha prosseguimento.

O desembargador disse, ainda, que prevaleceu o bom senso na greve deflagrada na manhã de hoje por funcionários das empresas de ônibus Redentor e Futuro, que reivindicavam pagamento do 13º salário. Dell'Orto afirmou entender os pleitos dos funcionários, bem como os interesses das empresas em prestar um bom serviço público, principalmente em um dia de eleição como o de hoje. Às 11h, os ônibus das duas empresas já estavam funcionando.

O vice-presidente do TRE-RJ destacou que todas as pessoas, inclusive as maiores de 60 anos de idade, terão até o fim da tarde para exercer o direito do voto. Disse ainda não saber se a greve que durou quatro horas terá impacto na abstenção. As filas nas sessões foram pequenas porque a eleição abrange um único voto apenas. Por isso, considerou razoável que o processo eleitoral seja bem rápido.