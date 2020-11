Professora Elizabeth vence em Ponta Grossa

Numa disputa entre duas mulheres no 2º turno das eleições municipais, a candidata Professora Elizabeth (PSD) venceu a disputa pela prefeitura de Ponta Grossa (PR) com 51,13% dos votos válidos. Mabel Canto (PSC) ficou em segundo lugar, com 46,87% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 90,82% das urnas.