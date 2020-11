São Paulo reforçará linhas de transportes publicos neste domingo

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informou que irá reforçar suas linhas, para facilitar o deslocamento da população, este domingo (29), quando ocorre o segundo turno das eleições municipais. Estão vinculadas à pasta a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP) e a Companhia do Metropolitano de São Paulo, responsável pelas linhas de metrô.

Em nota, o órgão esclarece que todas as linhas da CPTM, com exceção da 13 - Jade, irão circular com um intervalo de 15 minutos entre os trens. Em geral, a empresa deixa para realizar obras aos finais de semana normais, o que acaba aumentando o tempo de espera para os passageiros. O intervalo também será reduzido nas linhas 1 - Azul, 2 - Verde, 3 - Vermelha e 15 - Prata do metrô.

As Linhas 4 - Amarela e 5 - Lilás, operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, devem manter a frota inalterada. Portanto, o tempo de espera será o mesmo de todo domingo.

A STM acrescenta que a operação será monitorada "ininterruptamente" e que podem ser disponibilizados mais trens, caso a demanda aumente. "Também haverá reforço no quadro de agentes de estação e de segurança para auxiliar no embarque e desembarque de idosos e pessoas com deficiência", diz.

Já a EMTU/SP, que gerencia ônibus intermunicipais, decidiu, a princípio, manter a tabela de horários da frota que atende aos usuários aos domingos. Caso haja um aumento no número de passageiros em alguma linha específica, a empresa poderá ampliar a quantidade de viagens.

Ao todo, 16 municípios paulistas irão definir prefeitos no segundo turno. Além da capital paulista, o pleito será realizado em Bauru, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Vicente, Taboão da Serra e Taubaté.