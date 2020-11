Trinta urnas já foram substituídas no estado do Rio de Janeiro

Trinta urnas já foram substituídas por apresentar problemas nas duas primeiras horas de votação no estado do Rio de Janeiro, segundo informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). A maioria delas (20 urnas) estava em seções eleitorais da cidade do Rio.

Também foram substituídas oito urnas na Baixada Fluminense, nos municípios de Seropédica, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. Também houve substituições em Valença e Volta Redonda, no interior.

No total, de acordo com o TRE-RJ, estão sendo usadas 32.126 urnas eletrônicas no estado do Rio de Janeiro.

Terceiro maior colégio eleitoral do país, o estado do Rio de Janeiro tem 12.455.822 eleitores cadastrados para decidir o pleito em suas 92 cidades, nas quais mais de 25 mil candidatos concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Mais de um terço desses eleitores está na capital fluminense, que tem 4.851.887 votantes. Ao redor da cidade do Rio de Janeiro, concentra-se outra parte expressiva do eleitorado do estado, em cidades como São Gonçalo, que tem 663 mil eleitores, Duque de Caxias, com 658 mil, e Nova Iguaçu, com 586 mil.