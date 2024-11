Hamilton teve vontade de deixar Mercedes após pesadelo no GP do Brasil

Heptacampeão mundial chegou em 10º lugar na corrida no início do mês

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, disse na quarta-feira (20) que sentiu vontade de se afastar da Mercedes depois de uma corrida difícil no Brasil neste mês.

O britânico de 39 anos, piloto mais bem-sucedido do esporte, está se juntando à Ferrari no final do ano e deu a entender pelo rádio da equipe em São Paulo que poderia estar deixando a equipe antes do previsto.

Os comentários foram minimizados pela Mercedes como sendo dirigidos aos membros da equipe que não estariam presentes nas últimas três etapas, mas Hamilton disse aos repórteres no Grande Prêmio de Las Vegas que sua intenção era outra.

"No momento, foi assim que me senti, como se eu realmente não quisesse voltar depois daquele fim de semana", disse ele. "Mas acho que isso é natural. É frustrante quando você tem uma temporada como essa, que eu tenho certeza de que não terei novamente, ou pelo menos trabalharei para não ter novamente". "Não foi uma sensação muito boa naquele momento, mas estou aqui, estou forte e vou dar tudo de mim nessas últimas corridas", garantiu.

Hamilton terminou em 10º lugar no Brasil, com o companheiro de equipe George Russell em quarto, e disse na época que tinha sido "um fim de semana desastroso" e o pior que o carro já teve.

Ele havia terminado em 11º na corrida sprint de sábado (2).

"Se esta for a última vez que vou correr, foi uma pena que não tenha sido ótimo, mas [sou] grato a vocês", disse Hamilton pelo rádio.

Hamilton também foi questionado na quarta-feira (20) sobre os comentários feitos pelo chefe da Mercedes, Toto Wolff, em um livro publicado recentemente, referindo-se ao "prazo de validade" de seu piloto e dizendo que a mudança para a Ferrari significou que ele não teria que tomar a decisão de se livrar dele.

Wolff disse posteriormente que os comentários foram tirados de contexto.

"Honestamente, sinto-me no melhor lugar em que estive mentalmente durante todo o ano e, considerando o quão ruim foi a última corrida, acho que isso já diz o suficiente", disse Hamilton. "Ainda estou aqui, ainda estou lutando e vou continuar a me esforçar. Tenho uma equipe que ainda amo de verdade e, apesar de estar de saída, quero garantir que darei a eles o melhor que puder nas próximas corridas". "Se eles fornecerem um carro que queira permanecer na pista, espero que tenhamos um resultado melhor", afirmou.

