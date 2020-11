TSE enviará 1,2 mil baterias de urnas para garantir votação no Amapá

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou hoje (6) que vai enviar 1,2 mil baterias de urnas eletrônicas para a Justiça Eleitoral do Amapá garantir a realização do primeiro turno das eleições municipais, que será realizado no dia 15 de novembro.

O estado enfrenta um apagão de energia elétrica, provocado por um incêndio em um transformador da subestação da capital, Macapá.

De acordo com o TSE, as baterias estão em Brasília e serão transportadas por aviões Força Aérea Brasileira (FAB). A carga dos equipamentos dura cerca de 10 horas. Dessa forma, segundo tribunal, as baterias que estão acopladas às urnas e as unidades extras que serão enviadas poderão garantir a realização da votação, que ocorrerá das 7h às 17h.

Mais cedo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá garantiu que as eleições serão realizadas. Em nota, o presidente do TRE, desembargador Rommel Araújo, disse que o governo do estado está trabalhando em conjunto com o governo federal para restabelecer o fornecimento e garantiu que haverá energia em todos os locais de votação.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 21h de terça-feira (3). De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o transformador que pegou fogo pertence à empresa concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) e foi totalmente destruído.

