TV Brasil transmite programa especial de apuração das Eleições 2020

Katiúscia Neri e Roberto Camargo apresentam o Programa Especial Eleições 2020 com detalhes da apuração dos resultados nas 26 capitais brasileiras e flashes ao vivo de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O analista político e doutor em ciência política Leonardo Barreto comenta os resultados.

Acompanhe ao vivo

Interatividade

A TV Brasil lançou a plataforma interativa no sinal aberto no início do mês com todas as informações das eleições municipais. Não é necessário conexão com a internet para usar. Os conteúdos podem ser acessados direto da televisão, usando apenas o controle remoto. Basta clicar no ícone em verde amarelo localizado no canto superior direito da tela para, por exemplo, treinar o voto no simulador de votação ou baixar o e-Título e a justificativa eleitoral pelo QR Code.

Acompanhe também a cobertura das eleições pelos sites da TV Brasil e pelas rádios EBC.