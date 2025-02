Mulheres receberão atendimento especial durante o Carnaval de SP

Os circuitos por onde vão desfilar os megablocos do Carnaval de rua de São Paulo vão contar com tendas para atendimento e acolhimento de mulheres que sofrerem importunação sexual durante as festas.

Segundo a Polícia Militar, serão instaladas 14 tendas durante o Carnaval, que vão contar com policiais mulheres treinadas para dar suporte e acolher o público feminino. O objetivo da ação, informou a PM, será criar um ambiente acolhedor para receber denúncias e também atender pedidos de suporte.

“A abordagem será a mais sensível possível”, disse o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da Polícia Militar. “É um espaço dedicado para atender essa vítima e prosseguir com a ocorrência”, explicou.

Uma dessas tendas será instalada no entorno do Parque Ibirapuera, local por onde devem passar alguns destes megablocos. Mas também haverá, segundo a Polícia Militar, tendas concentradas na região central e nas zonas norte e oeste da capital paulista.

Além das tendas, a PM terá atendimento 24 horas na Cabine Lilás, por meio do 190. O serviço, que fica no Centro de Operações da Polícia Militar, é operado por policiais mulheres treinadas para dar suporte e orientação às mulheres que pedem ajuda pelo 190.