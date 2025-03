Liga dos Campeões: Real vence Atlético nos pênaltis e chega às quartas

O Real Madrid (Espanha) derrotou o rival Atlético (Espanha) por 4 a 2 nos pênaltis nesta quarta-feira (12) e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões, após um emocionante empate nas oitavas de final que terminou em 2 a 2 no placar agregado, após prorrogação.

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger converteu o pênalti da vitória para o Real após a partida de volta terminar em 1 a 0 para o Atlético, graças a um gol no início do jogo do meio-campista Conor Gallagher. O brasileiro Vinicius Junior perdeu um pênalti no final do segundo tempo para o Real.

Nos pênaltis decisivos, o Atlético demonstrou nervosismo depois que o atacante Julian Alvarez teve seu pênalti anulado pelo árbitro. Ele escorregou e seu pé esquerdo tocou levemente na bola antes de chutá-la com o pé direito, provocando dois toques e invalidando o chute, que teria empatado a disputa em 2 a 2.

O goleiro do Atlético, Jan Oblak, defendeu um pênalti cobrado por Lucas Vazquez, mas Marcos Llorente chutou na trave, deixando a bola para Rüdiger selar a vitória do atual campeão Real, que tenta ampliar o recorde de 16 vitórias na Copa dos Campeões.

O time espanhol enfrentará o Arsenal (Inglaterra) nas quartas de final.

