PSG elimina Liverpool da Liga dos Campeões nos pênaltis

O PSG (França) derrotou o Liverpool (Inglaterra) por 4 a 1 na disputa por pênaltis nesta terça-feira (11) e avançou para as quartas de final da Liga dos Campeões, após vencer uma emocionante partida de volta das oitavas de final em Anfield por 1 a 0, graças a um gol de Ousmane Dembélé.

Paris beat Liverpool on penalties! Donnarumma saves two 😱#UCL pic.twitter.com/ChnnJepnQX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2025

Dembele surpreendeu a torcida de Anfield com seu gol aos 12 minutos. Ibrahima Konate deslizou para bloquear uma tentativa de Bradley Barcola, mas empurrou a bola para longe do goleiro brasileiro Alisson no processo, e Dembele precisou apenas chutá-la para uma rede vazia.

Depois de as equipes empatarem em 1 a 1 no placar agregado, o goleiro do PSG, Gianluigi Donnarumma, defendeu pênaltis de Darwin Nunez e Curtis Jones, enquanto os visitantes converteram todas as suas tentativas.

O PSG enfrentará o Aston Villa (Inglaterra) ou o Club Brugge (Bélgica) nas quartas de final, sendo que o Villa abriu vantagem de 3 a 1 para o jogo de volta na quarta-feira.

