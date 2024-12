Liderar o campeonato desta vez é diferente, diz Salah, do Liverpool

O atacante do Liverpool Mohamed Salah disse que sente algo diferente na maneira como o clube está atuando como líder da Premier League nesta temporada, depois de garantir uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Leicester City, chegando a sete pontos de vantagem.

Na quinta-feira (26), o Leicester conseguiu uma surpreendente vantagem aos seis minutos com Jordan Ayew, mas os gols de Cody Gakpo, Curtis Jones e Salah viraram o placar em Anfield.

O Liverpool é um dos favoritos ao título, mas já vacilou antes em posições semelhantes, principalmente na temporada 2018/19, quando tinha uma vantagem considerável, mas acabou ficando atrás do Manchester City.

"É uma sensação diferente, mas o importante é que precisamos nos manter humildes", disse Salah, que lidera a artilharia com 16 gols, à Amazon Prime. "Tivemos algumas lesões quando estávamos na frente [anteriormente] e perdemos no final. Espero que continuemos assim, sem lesões, e que possamos vencer". "Este é muito especial. Espero que ganhemos a Premier League para este clube - é algo com que eu sonho."