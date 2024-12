Artur Jorge, do Botafogo, é indicado a melhor técnico das Américas

O português Artur Jorge é um dos indicados ao tradicional prêmio de melhor técnico das Américas, oferecido desde 1986 pelo jornal uruguaio El País. O treinador do Botafogo se credenciou à disputa pelas conquistas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

O comandante tem quatro adversários: os argentinos Gustavo Costas, Gustavo Alfaro e Lionel Scaloni e o uruguaio Diego Aguirre. Costas foi indicado após conduzir o Racing, de seu país, ao título da Copa Sul-Americana, derrotando o Cruzeiro de Fernando Diniz - atual vencedor do prêmio. Alfaro, que iniciou o ano à frente da seleção da Costa Rica, está invicto à frente do Paraguai. Scaloni levou a Argentina à conquista de mais uma Copa América. Já Aguirre chegou às semifinais da Libertadores com o Peñarol, além de ser campeão do Uruguai.

Conocé los cinco finalistas al premio a mejor entrenador 2024 de la encuesta América le responde a El País https://t.co/0x6RfXMxyz https://t.co/0enU2rHBCj — OVACIÓN (@ovacionuy) December 24, 2024

Artur Jorge pode ser o segundo europeu a ser eleito o melhor técnico das Américas. O também português Abel Ferreira ganhou em 2021, após conduzir o Palmeiras ao bicampeonato da Libertadores.

O treinador alviverde, aliás, foi o primeiro não brasileiro a levar o prêmio representando o futebol do país. Também venceram Sebastião Lazaroni (1989), Telê Santana (1992), Luiz Felipe Scolari (1999 e 2002) e Tite (2017).

Rei e Rainha

O jornal El País contempla ainda os melhores jogadores em atuação no continente, entre homens e mulheres, com os prêmios de Rei e Rainha da América. Os indicados deste ano ainda serão anunciados. A honraria masculina também surgiu em 1986. O atual vencedor é o centroavante argentino Germán Cano, do Fluminense. Em cinco dos últimos dez anos, o premiado jogava no Brasil.

A votação feminina estreou em 2021. No ano passado, a atacante Priscila, à época no Internacional e hoje no América, do México, levou a melhor.