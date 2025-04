Angra dos Reis decreta emergência em saúde pública devido às enchentes

A prefeitura de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, decretou, nesta terça-feira (8), situação de emergência em saúde pública no município. A medida foi tomada por causa do comprometimento das atividades do Complexo de Saúde do Parque Mambucaba, que abrange a Clínica da Família, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) 24horas, o Centro de Especialidades Odontológicas e o SPA Odontológico.

De acordo com o secretário de Saúde, Rodrigo Ramos, as unidades, que atendem cerca de 40 mil moradores da região, foram atingidas pela inundação. "No Complexo de Saúde, registramos perdas de computadores, móveis, insumos, medicamentos e prontuários físicos”, informou.

O decreto terá validade de 180 dias. A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a adotar medidas administrativas urgentes para enfrentar a crise, incluindo a aquisição direta de bens e serviços necessários para a manutenção dos atendimentos a população do município.

Após um mutirão de limpeza e desinfecção, os atendimentos foram retomados, com exceção dos serviços do Centro Odontológico do bairro, que estão temporariamente suspensos. Os pacientes estão sendo encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento Odontológico no bairro do Frade.

Alerta de doenças

Outro ponto de alerta no decreto de emergência em saúde pública é o aumento do risco de doenças como hepatite A, leptospirose e dengue, enfermidades comumente associadas a períodos de enchente. A Secretaria de Saúde orienta que qualquer pessoa que tenha tido contato com a água de enchente procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima, caso apresente, sintomas como febre, dores no corpo, dor de cabeça, diarreia ou outras condições incomuns.