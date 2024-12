Tetracampeão inglês, City empata com Everton e segue em má fase

Bernardo Silva marcou logo no começo, mas Erling Haaland perdeu um pênalti e o Manchester City conseguiu somar apenas um ponto no empate por 1 a 1 com o Everton pelo Campeonato Inglês, dando início a um calendário cheio de jogos do Boxing Day nesta quinta-feira (26).

O atual campeão inglês venceu apenas uma vez em seus últimos 13 jogos por todas as competições - uma vez em nove jogos pela liga inglesa - e está provisoriamente em sexto lugar na tabela com 28 pontos, 11 abaixo do líder Liverpool, que tem duas partidas a menos. A equipe de Pep Guardiola pode cair para a oitava posição até o final do dia.

O Everton está na 15º colocação, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

A torcida no Etihad Stadium respirou aliviada quando Silva marcou aos 14 minutos do primeiro tempo. Jérémy Doku passou uma bola por trás da defesa do Everton, e Silva deslizou para chutar no canto oposto, contando com um desvio em Jarrad Branthwaite.

O gol, que fez Guardiola comemorar com os dois punhos, encerrou a sequência de três jogos sem ser vazado pelo Everton.

Mas a alegria do City durou pouco. Iliman Ndiaye empatou para o Everton aos 36 minutos, após Manuel Akanji não conseguir afastar um cruzamento, dando um toque para ajeitar a bola e, em seguida, soltando um chute do meio da área no canto superior direito.

Os torcedores do City acharam que a vitória estava garantida quando Haaland foi para a marca do pênalti no segundo tempo, depois de uma entrada de Seamus Coleman em Savinho, mas o goleiro Jordan Pickford mergulhou corretamente para defender a cobrança. O rebote voltou, e Haaland cabeceou para o fundo do gol, mas o gol foi anulado por impedimento.

O alto norueguês, artilheiro da Premier League nas últimas duas temporadas, marcou apenas quatro vezes nos últimos 14 jogos pelo City na liga inglesa.

O City deu 24 finalizações contra oito do Everton, incluindo uma cabeçada de Josko Gvardiol na trave nos primeiros minutos do jogo.

Silva teve uma chance brilhante de marcar o segundo no meio do primeiro tempo, batendo de primeira da entrada da área, mas mandou para fora. O zagueiro do City Rico Lewis desperdiçou uma oportunidade incrível nos acréscimos, chutando bem por cima do travessão.

Os torcedores do City se retiraram rapidamente após o que pareceu ter sido uma derrota, mas os do Everton comemoraram muito após o apito final, cantando "titular da Inglaterra" para Pickford, que tirou a camisa e a deu para um jovem torcedor nas arquibancadas.

