Dr. Marcondes vence eleições para prefeitura de Munhoz de Mello (PR)

O candidato Dr. Marcondes (PL) venceu a eleição suplementar para a prefeitura de Munhoz de Mello, município paranaense de cerca de 4 mil habitantes. Com 100% dos votos apurados, ele conseguiu 1.535 votos (55,22%), contra 1.245 votos (44,78%) do concorrente, Áureo (DEM).



Houve 33 votos (1,17%) nulos 17 votos (0,6%) em branco. Ao todo, 2.830 eleitores compareceram às urnas neste domingo (11).



O município paranaense teve de realizar novas eleições porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou as eleições de novembro do ano passado, vencidas pelo candidato Gilmar Jose Benkendorf Silva (MDB).



Segundo a decisão judicial, Silva não respeitou o prazo de desincompatibilização de cargo municipal. Depois do prazo para deixar o cargo de secretário de Agricultura do município, ele apareceu em fotos numa rede social exercendo a função.



Quem não compareceu às urnas em Munhoz de Mello e não justificou a ausência deve fazê-lo pelo aplicativo e-Título ou pelo Sistema Justifica em até 60 dias. Se o eleitor estiver no exterior, o prazo é de até 30 dias do retorno ao país. O pedido de justificativa será encaminhado à Justiça Eleitoral, com os motivos da ausência e a comprovação do que foi relatado.