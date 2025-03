Líderes europeus demonstram apoio a Zelensky após confronto com Trump

Líderes europeus fizeram fila para demonstrar solidariedade ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta sexta-feira, depois que ele foi atacado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e pelo vice-presidente JD Vance em um confronto impressionante na Casa Branca.

Em pouco tempo, primeiros-ministros e presidentes do norte, sul, leste e oeste do continente publicaram nas mídias sociais em apoio a Zelenskiy e à Ucrânia na guerra contra a invasão da Rússia, após o extraordinário confronto.

Embora não tenham criticado diretamente o presidente dos EUA, seus comentários deixaram claro que estavam ao lado de Kiev -- destacando uma grande divisão entre os aliados tradicionais dos Estados Unidos e da Europa sobre a guerra desde que Trump voltou ao cargo.

"Há um agressor: A Rússia. Há um povo que está sendo atacado: Ucrânia", publicou no X o presidente francês, Emmanuel Macron, que visitou Trump nesta semana.

"Respeito àqueles que, desde o início, estão lutando. Porque eles estão lutando por sua dignidade, sua independência, por seus filhos e pela segurança da Europa", acrescentou Macron.

Mais cedo, Trump acusou Zelenskiy de desrespeitar os Estados Unidos. Esperava-se que os dois líderes concluíssem um acordo sobre a exploração dos recursos minerais da Ucrânia, mas Zelenskiy deixou a Casa Branca sem assinar o acordo.

Trump também disse que Zelenskiy não estava pronto para a paz.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, foi um dos primeiros a demonstrar seu apoio a Zelenskiy e à Ucrânia nas mídias sociais, dizendo: "Vocês não estão sozinhos".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa -- as duas principais autoridades da União Europeia -- disseram a Zelenskiy em uma postagem conjunta: "Sua dignidade honra a bravura do povo ucraniano".

"Seja forte, seja corajoso, seja destemido. Você nunca está sozinho", disseram eles. "Continuaremos a trabalhar com vocês para uma paz justa e duradoura."

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse: "Ninguém quer mais a paz do que os ucranianos".

O líder conservador alemão Friedrich Merz, que deve suceder Scholz depois que seu partido venceu as eleições gerais do último domingo, postou: "Estamos ao lado da Ucrânia em tempos bons e difíceis. Nunca devemos confundir agressor e vítima nesta terrível guerra".

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que tem apoiado a Ucrânia, mas também tem fortes laços com Trump, procurou encontrar um equilíbrio em sua reação. Ela sugeriu uma cúpula envolvendo os Estados Unidos, nações europeias e aliados para discutir como "lidar com os grandes desafios de hoje, começando pela Ucrânia".

"Cada divisão do Ocidente nos torna mais fracos e favorece aqueles que gostariam de ver o declínio de nossa civilização", disse Meloni em um comunicado.

Líderes da Bélgica, Croácia, República Tcheca, Estônia, Finlândia, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Eslovênia, Espanha e Suécia também estavam entre os que expressaram apoio à Ucrânia.

* Reportagem e redação de Andrew Gray; reportagens adicionais de Lili Bayer, Charlotte Von Campenhour, Geert De Clercq e Angelo Amante

