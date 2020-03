Carateca Vinícius Figueira está confirmado em Tóquio 2020

Na última quarta-feira (18), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou por meio de seus perfis nas redes sociais que a Federação Internacional de Caratê (WKF) oficializou a vaga do atleta brasileiro Vinícius Figueira nos Jogos de Tóquio 2020.

A definição veio após a opção da WKF de cancelar a etapa do Circuito Mundial de Madri (Espanha), seguindo orientação de Federação Espanhola da modalidade. O torneio estava previsto para ocorrer na metade de abril e seria o último a contar pontos para o ranking olímpico, após a etapa do Circuito Mundial de Rabat (Marrocos), prevista para o final de semana de 14 e 15 de março, também ter sido cancelada.

Sendo assim, o ranking mundial foi fechado com os resultados da etapa de Salzburgo (Áustria), em fevereiro. Dessa forma, o brasileiro está em Tóquio.

“Tinha muito gente comemorando. Mas precisava esperar essa confirmação oficial. E, graças a Deus, ela veio. Estou muito feliz. Foram 21 competições desde 2018, quando começou a corrida olímpica. E chegar no final com essa vaga está sendo especial demais”, festeja o atleta.

Treinando na Turquia, o brasileiro retornou à sua terra natal, Londrina (Paraná). E foi lá que recebeu a notícia. O coronavírus acabou alterando as comemorações em família: “Foi uma situação curiosa. Saí de casa no dia dois de janeiro em busca dessa vaga. E voltei só agora, e muito feliz com o dever cumprido. Acabei de conquistar a vaga olímpica para a primeira edição do caratê nos Jogos. As pessoas querem me abraçar e festejar comigo. Mas estou tentando receber os parabéns à distância, respeitando as orientações dos médicos. É por um bom motivo, a precaução”.

Por que Vinícius está garantido?

No caratê, os quatro melhores colocados no ranking olímpico se classificam. Em Tóquio, as categorias até 67kg e até 60kg se juntam. Assim, os dois melhores da 67kg e os dois da 60 kg têm a classificação confirmada. E com todos os cancelamentos de eventos, Vinícius Figueira, da até 67kg, não pode mais perder o seu posto entre os quatro melhores. A briga do paranaense era com o egípcio Ali Elsawy, que está com 360 pontos a menos.

Futuro

Até o momento, na categoria do brasileiro já são cinco atletas confirmados: Darkhan Assadilov (Cazaquistão), Steven Da Costa (França), Ângelo Crescenzo (Itália), Vinícius Figueira (Brasil) e Naoto Sago (Japão). Ainda outros cinco atletas serão classificados: três no Pré-Olímpico Mundial e mais dois pelos torneios continentais.

“Com certeza, não vai ser uma competição fácil. São todos atletas extremamente fortes, os melhores do mundo. Todos passaram por um processo classificatório muito rigoroso. Vou dar uma descansada aqui no Brasil. Vinha em um ritmo muito forte buscando essa vaga. Quando eu voltar, vou mudar o foco: quero a medalha”, encerra.