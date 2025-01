Fortaleza bate América-MG nos pênaltis e avança à 3ª fase da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio das categorias de base do futebol nacional, conheceu mais 11 times classificados para a terceira fase (eliminatória). Entre eles está o Fortaleza que venceu nesta tarde o América-MG - invicto na fase de grupos – por 3 a 1 na cobrança de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. No próximo jogo eliminatório o Leão do Pici terá pela frente o Ituano, que cravou a classificação nos pênaltis: venceu por 17 a 16, o maior placar de penalidades na história da Copinha, após 0 a 0 nos 90 minutos.

As últimas cinco vagas serão definidas esta noite, nos últimos quatro duelos da segunda fase: Audax-SP x Votoraty-SP; Falcon-SE x Corinthians; Palmeiras x Referência-SP; Novorizontino x Athletico-PR e Bragantino x Flamengo. As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube.

A tarde também foi de festa para outro três clubes. O Vasco eliminou o Juventus-SP ao ganhar por 1 a 0 com gol de Léo Jacó. Na terceira fase, o Cruzmaltino medirá forças como Ceará, que avançou na manhã desta segunda (13) ao aplicar 4 a 0 no XV de Piracicaba. O time alagoano Zumbi também se classificou, com vitória por 1 a 0 sobre o União Suzano-SP. O próximo duelo do Zumbi será contra o vencedor de Bragantino x Flamengo – o jogo será às 21h45 (horário de Brasília). Por fim, o Vila Nova eliminou o Santo André por 1 a 0, e espera o resultado de Falcon x Corinthians para conhecer o próximo rival no mata-mata.

Demais classificações

O dia começou bem para o Ibrachina-SP que despachou o Barra-SC pelo placar de 2 a 0. Na terceira fase, o time do bairro da Mooca, em São Paulo, vai enfrentar o Flamengo-SP que cravou a classificação ao derrotar o Náutico por 1 a 0 no início da tarde.

Quem também passou de fase foi o Sport, com vitória de 5 a 4 sobre o Oeste-SP nas cobranças de pênaltis, após 0 a 0 nos 90 minutos. O adversário do time pernambucano será o vencedor do jogo Palmeiras x Referência-SP, com início às 19h30 desta segunda (13).

Outro classificado em cobrança de pênaltis foi o Goiás que derrotou o Vitória da Conquista-BA por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O Esmeraldino enfrentará o Grêmio na terceira fase. O Tricolor Gaúcho avançou ao superar o Marcílio Dias por 1 a 0 no início desta tarde.

A 55ª edição da Copinha começou no útlimo ida 2 e termina no dia 25 de janeiro, feriado da capital paulista, com a final no Pacaembu. A primeira fase reuniu 128 clubes, divididos em 22 grupos, sendo que apenas os dois primeiros colocados em cada chave avançaram para a segunda fase (eliminatória).

A terceira fase (mata-mata) que classifica às oitavas de final tem início às 11h desta terça -feira (14). .

Terceira fase – jogos de terça-feira (14)

11h – Bahia x Coritba

15h – Mirassol x Criciúma

17h – Ferroviária x Santos

17h – Cruzeiro x Portuguesa-SP

18h30 – São Paulo x Juventude

19h30 – Água Santa x Fluminense

21h30 – Guarani x Atlético-MG

21h45 – Botafogo x Ponte Preta