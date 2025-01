Mesmo sob holofotes por doping, Sinner avança no Aberto da Austrália

O tenista número um do mundo, Jannik Sinner, disse que estava feliz com a recepção do público do Aberto da Austrália nesta segunda-feira (13), quando iniciou sua defesa do título com uma vitória confortável sobre Nicolas Jarry, em meio a seu envolvimento em um caso de doping.

Sinner evitou ser suspenso depois de ser reprovado em dois testes antidoping em março passado, mas a Agência Mundial Antidoping está buscando uma suspensão de até dois anos na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), com uma audiência marcada para abril.

Vários jogadores criticaram as autoridades do tênis pela forma como lidaram com o caso, incluindo o chileno Jarry, que foi suspenso por 11 meses pela Federação Internacional de Tênis em 2020 após testar positivo para anabolizantes.

Como o tenista australiano Nick Kyrgios foi particularmente crítico com o caso de Sinner, o italiano disse que estava curioso para saber como os torcedores na Rod Laver Arena reagiriam.

Sinner foi aplaudido calorosamente quando entrou em quadra e durante toda a sua vitória por 7-6(2), 7-6(5) e 6-1 sobre Jarry sob o sol da tarde.

"Você nunca sabe o que está acontecendo. Fiquei feliz com o público. Foi um público muito simpático. Havia alguns [apoios] para o meu adversário e outros para mim", disse ele aos repórteres. "Foi uma atmosfera agradável."

Embora o público tenha agradecido, Jarry disse que teve dificuldades mentais na preparação para a partida, devido aos históricos contrastantes de doping de ambos.

Ele disse que gostaria de ter tido "o mesmo apoio" que Sinner das autoridades do tênis após seus próprios testes positivos.

Jarry foi suspenso depois de testar positivo para dois agentes anabolizantes, embora o órgão regulador tenha aceitado sua explicação de que ele havia inadvertidamente tomado multivitaminas contendo as substâncias proibidas por recomendação de seu médico.

Quatro meses antes da sanção, a ITF divulgou que ele havia sido suspenso provisoriamente por não ter passado nos testes antidpoping.

Sinner foi inocentado no ano passado por um tribunal de doping que aceitou sua explicação de que o agente anabolizante clostebol havia entrado em seu organismo por meio de massagens de seu antigo fisioterapeuta.

Seus resultados, prêmios em dinheiro e pontos no ranking do evento ATP Masters 1000 em Indian Wells foram cancelados.

Uma suspensão provisória foi aplicada a cada teste positivo, mas Sinner foi autorizado a continuar jogando depois que sua equipe entrou com recursos urgentes.

O caso só se tornou público em agosto.

"O que posso dizer é que eu gostaria de ter recebido o mesmo tratamento quando passei por tudo isso", disse Jarry, número 36 do mundo. "Não acho que tenha sido o mesmo, então isso é tudo... O que posso dizer é que é difícil para mim jogar contra ele."

Sinner e Jarry se encontraram na rede para um aperto de mão superficial no final da partida.

Sinner enfrentará o wildcard (coringa na tradução em protuguês) local Tristan Schoolkate por uma vaga na terceira rodada.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.