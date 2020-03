Coluna - O que você está jogando nesta quarentena?

A quarentena para conter o avanço do novo coronavírus (covid-19) nos deu algo muito precioso na nossa vida moderna: tempo. Mesmo quem está trabalhando em esquema home office está conseguindo tirar algumas horinhas para um momento de lazer, ainda que dentro de casa, seja pela escala de trabalho reduzida ou, simplesmente, pelo fim do delocamento para o local de trabalho.

Atualmente, a gente vive em um mundo de hiperinformações e oferta absurda de entretenimento em casa, o que é, com certeza, um alívio para espantar o tédio, em tempos de quarentena. Imagine um fã de videogames ficar confinado na década de 1990, tendo que aguentar o mesmo jogo durante semanas? Só no Steam, atualmente, já são 36 mil títulos disponíveis, mais de 2 mil deles lançados só neste ano de 2020, segundo dados do site SteamSpy.

Depois que o mundo entrou em pausa, dá até para, finalmente, conhecer sucessos do passado sem ser atropelado pelas novidades. Com as recorrentes promoções e oferta gratuita de jogos digitais na Steam, Epic, Xbox Live e PSN, entre outras, é muito provável que você já tenha uma lista de jogos pronta para ser experimentada. Junte dois games longos como The Witcher 3 ou The Legend of the Zelda: Breath of The Wild e você já tem material para curtir semanas a fio. Os assinantes de serviços de assinatura, como Origin Access e Xbox Game Pass, também podem desde já apreciar uma biblioteca bem generosa de títulos disponíveis. Só no Xbox, já são mais de 100 games, incluindo lançamentos muito recentes como Ori and the Will of the Wisps.

Quem procura novidades, por enquanto, está bem servido. Enquanto a avalanche de adiamentos e cancelamentos não invade o mercado de games, o calendário de lançamentos segue a pleno vapor. Na semana passada, os destaques foram os lançamentos de Animal Crossing: New Horizons no Switch e Doom Eternal (PC, PS4, Stadia, Xbox One). Na última -feira (23), tivemos o aguardado lançamento de Half-Life Alyx (PC) e saiu o DLC The Foundation para o game Control (PS4, PC). Para o mês de abril, se não houver mudanças de planos, são esperados Resident Evil 3 (PS4, Xbox One, PC), Final Fantasy VII Remake (PS4), e Trials of Mana (PS4, Switch, PC), entre outros.Vale também desenterrar os antigos videogames do fundo do armário e relembrar aquele game especial que marcou uma outra época de sua vida.

Eu, como jornalista, ainda estou na rotina de trabalho diária. Mas, claro, sempre arrumo um tempo de jogar videogame. No momento, estou curtindo New Super Mario Bros.U Deluxe. Uma das poucas jóias do Wii U que ainda não havia terminado, e que agora estou jogando até o fim no Switch. Jogos de plataforma da série Mario nunca envelhecem mal e, portanto, são sempre uma ótima pedida, não importa em que geração ou o quão moderna a indústria de games esteja agora.

Depois de New Super Mario Bros. U Deluxe (e o DLC New Super Luigi U), já coloquei na lista de prioridades Metal Gear Solid: Revengeance (no PC), Undertale (PC), Uncharted: The Lost Legacy (PS4), Black Mesa (PC), Sonic Adventure 2 (PC), Luigi's Mansion 3 (Switch), Untitled Goose Game (PC)... ufa, melhor parar por aqui.