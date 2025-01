Moradores de Gaza voltam para o norte após acordo sobre reféns

Milhares de palestinos percorreram as principais vias que levam ao norte de Gaza nesta segunda-feira (27), depois que o Hamas concordou em entregar três reféns israelenses no final desta semana e as forças israelenses começaram a se retirar de um corredor que atravessa o enclave.

Grande número de pessoas, algumas com bebês nos braços ou carregando pertences nos ombros, dirigiu-se para o norte a pé, ao longo de uma estrada que passa pela costa do Mar Mediterrâneo.

"É como se eu tivesse nascido de novo e tivéssemos saído vitoriosos novamente", afirmou a mãe palestina Umm Mohammed Ali, parte da multidão que subia lentamente a estrada costeira.

Testemunhas disseram que os primeiros moradores chegaram à Cidade de Gaza no início da manhã, depois que o primeiro ponto de passagem no centro de Gaza foi aberto às 7h. Outra passagem foi aberta cerca de três horas depois, permitindo a entrada de veículos.

"Meu coração está batendo forte, pensei que nunca mais voltaria", disse Osama, 50 anos, funcionário público e pai de cinco filhos, ao chegar à cidade. "Independentemente de o cessar-fogo ser bem-sucedido ou não, nunca mais deixaremos a Cidade de Gaza e o norte, mesmo que Israel envie um tanque para cada um de nós, não haverá mais deslocamento."

Após terem sido deslocados repetidamente ao longo de 15 meses de guerra, moradores aplaudiram nos abrigos e acampamentos de barracas quando ouviram a notícia de que as passagens seriam abertas.

"Não durmo, tenho tudo embalado e pronto para partir assim que o dia amanhecer", disse Ghada, mãe de cinco filhos.

"Pelo menos estamos voltando para casa, agora posso dizer que a guerra acabou e espero que fique calma", declarou ela à Reuters por meio de um aplicativo de mensagem.

Autoridades do Hamas e cidadãos comuns de Gaza rejeitaram a sugestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Jordânia e o Egito deveriam acolher os palestinos do enclave devastado pela guerra, reacendendo os antigos temores de serem expulsos permanentemente de suas casas.

Sob os termos do acordo de cessar-fogo, os moradores do norte de Gaza deveriam retornar no fim de semana. Mas Israel disse que o Hamas havia quebrado o acordo ao não libertar a refém civil Arbel Yehud e manteve suas forças no corredor de Netzarim, que atravessa o enclave ao sul da Cidade de Gaza.

No final desse domingo, mediadores do Catar resolveram a disputa depois que o grupo militante palestino Hamas concordou em libertar Yehud, juntamente com a soldado Agam Berger e outro refém na quinta-feira, dois dias antes da próxima libertação programada de mais três reféns no sábado. Israel então deu sinal verde para o retorno ao norte de Gaza a partir da manhã de hoje.

Lista de reféns

O Hamas também forneceu uma lista, há muito esperada, de todos os reféns a serem libertados durante a primeira fase de seis semanas do acordo de cessar-fogo em Gaza, informando suas condições.

Um representante do Hamas disse à Reuters que o grupo havia entregado aos mediadores uma lista que mostrava que 25 dos 33 reféns programados para serem libertados na primeira fase estavam vivos. O número de 25 inclui os sete reféns libertados desde o início da trégua, em 19 de janeiro.

Cerca de 650 mil pessoas foram deslocadas do norte de Gaza durante a guerra, que foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

Mais de 47 mil palestinos foram mortos no ataque israelense a Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.

