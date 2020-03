Comitê Paralímpico do Brasil cancela evento internacional em São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) cancelou a realização do Open Internacional Loterias Caixa, evento com provas de natação e atletismo que seria realizado entre os dias 25 e 27 deste mês no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e no qual os atletas poderiam estabelecer índices para a Paralimpíada de Tóquio, no Japão. Segundo o presidente do Comitê, Mizael Conrado, a decisão é preventiva à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) "pensando na segurança e na saúde dos atletas, técnicos e funcionários". O torneio reuniria mais de 500 competidores de, pelo menos, 24 países.



"Todos os eventos que seriam realizados no CT Paralimpico até o dia 5 de junho de 2020 estão cancelados. Da mesma forma, as atividades do centro de formação (projeto que inicia jovens de 10 a 17 anos no paradesporto) e os treinamentos dos clubes estão suspensos. Contamos com compreensão de todos", informou o dirigente, por meio de uma rede social.



A preocupação com o surto da doença, que registra mais de 176 casos no Brasil, vem desde fevereiro. Dois torneios internacionais (parabadminton e esgrima em cadeira de rodas) foram cancelados no CT da capital paulista após o CPB entender que não poderia ceder a estrutura para recebê-los em meio ao risco de contaminação. O local abriga a preparação de várias delegações paralímpicas do Brasil e poderia entrar em quarentena se algum caso fosse detectado durante uma competição.



Na última sexta-feira (13), o Ministério da Saúde orientou que eventos com aglomeração de pessoas fossem cancelados ou suspensos. No mesmo dia, o governo paulista recomendou que atividades que envolvam mais de 500 pessoas não sejam realizadas. Na cidade de São Paulo, uma das primeiras a registrar casos de transmissão local (comunitária) do novo coronavírus, jogos de futebol ocorreram sem público, segundo decisão tomada na última sexta-feira (13), seguindo determinação da Confederação Brasileira da modalidade (CBF).



A pandemia de Covid-19 levou ao cancelamento, ou suspensão, de diversos eventos paralímpicos pelo mundo, de torneios amistosos a competições que valiam pontuação ou vagas para a Paralimpíada. O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês), de acordo com nota publicada na última quinta-feira (12), está em contato com as federações internacionais de diferentes modalidades e com os comitês de países participantes dos Jogos para discutir soluções quanto à qualificação para os Jogos em Tóquio e a classificação funcional dos atletas.