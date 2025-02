Leonardo Gonçalves conquista prata no Grand Slam de judô de Paris

O brasileiro Leonardo Gonçalves conquistou, neste domingo (2), a medalha de prata no tradicional Grand Slam de judô de Paris (França) na categoria meio-pesado (até 100 quilos). Após uma campanha perfeita nas fases preliminares, o medalhista nos jogos olímpicos de Paris (2024) só parou na final, diante de Dzhafar Kostoev, atleta dos Emirados Árabes Unidos.

“É um Grand Slam fortíssimo, muito tradicional do circuito. Foi minha primeira final em Grand Slam, e já sendo aqui em Paris. Para mim, é muito gratificante para o começo do trabalho do ciclo. Eu sei que ele é muito longo, mas começar com o pé direito é muito importante para mim. Muito obrigado pela torcida de todo mundo. Vamos em busca de mais”, declarou Leonardo.

O brasileiro iniciou sua campanha na competição encaixando uma chave de braço no japonês Koki Kumasaka para triunfar já no golden score. Em seu segundo compromisso, Leonardo venceu novamente no golden score, desta o ucraniano Anton Savytskiy. A última vitória do lutador do Brasil foi sobre o português Jorge Fonseca, graças a uma chave de braço bem encaixada. Porém, na grande decisão Leonardo perdeu de ippon para Dzhafar Kostoev.