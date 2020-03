Coronavírus: Liga de Basquete Feminino suspende jogos

A Liga de Basquete Feminino (LBF) decidiu nesta sexta (13) suspender temporariamente as partidas programadas a partir do próximo sábado. A medida, segundo a liga, é para "preservar a integridade física e psicológica de todas as atletas participantes da competição, bem como das respectivas comissões técnicas, das equipes de arbitragem e coordenação técnica e de todos os voluntários e profissionais direta ou indiretamente envolvidos em sua organização".

A nova decisão foi tomada horas após a entidade anunciar que as partidas seriam, inicialmente, disputadas com portões fechados a partir desta sexta. Há só um jogo previsto para o dia, entre o atual campeão Sampaio Corrêa e o Sesi Araraquara, em São Luís. Em nota, a LBF informou que houve uma "solicitação formal" dos clubes e da comissão de atletas "no sentido da suspensão e paralisação imediata" do torneio, "na medida em que a sua continuidade poderá resultar em exposição dos participantes em áreas de risco e grande aglomeração de pessoas, tais como hotéis e aeroportos".

Também nesta sexta, o Ministério da Saúde orientou que eventos com concentração próxima de pessoas fossem cancelados, adiados ou, se não fosse possível suspendê-los, que ocorram sem público, como já ocorrerá com jogos de futebol marcados para o fim de semana em todo o país. A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou pela manhã que as partidas do Novo Basquete Brasil (NBB) terão portões fechados, e que o Jogo das Estrelas, evento que reúne os principais jogadores em atividade no Brasil e que estava marcado para 20 e 21 deste mês, foi adiado.

Na última quinta, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) suspendeu as competições internacionais por tempo indeterminado, como a Champions League das Américas, que tem o Flamengo como finalista, e a Copa Europeia. Um dia antes, a NBA, Liga de Basquete dos Estados Unidos, paralisou a temporada após o jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, testar positivo para o novo coronavírus.