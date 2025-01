Indonésia planeja idade mínima para uso de mídia social

A Indonésia planeja aprovar uma legislação para criar idade mínima para acesso às redes sociais, como forma de proteger as crianças, disse a ministra das Comunicações do país.

Os planos seguem a decisão da Austrália de proibir o acesso de crianças menores de 16 anos às mídias sociais, com multas para os gigantes da tecnologia caso não consigam impedir o acesso de crianças às suas plataformas.

A ministra indonésia Meutya Hafid não informou qual será a idade mínima na Indonésia. "Discutimos como proteger as crianças no espaço digital", afirmou ela em um vídeo publicado no canal do YouTube do gabinete do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto.

"O presidente disse para continuarmos com esse plano. Ele é muito favorável à forma como esse tipo de proteção infantil será feito em nosso espaço digital", disse ela.

Números

A Indonésia é um país com cerca de 280 milhões de habitantes e 79,5% da população têm acesso à internet, de acordo com uma pesquisa realizada com 8.700 pessoas pela associação de provedores de serviços de internet do país.

A pesquisa mostrou que 48% das crianças com menos de 12 anos tinham acesso à internet, com alguns entrevistados dessa faixa etária usando Facebook, Instagram e TikTok. A pesquisa mostrou que a penetração da internet era de 87% entre os usuários da Geração Z, ou seja, aqueles com idade entre 12 e 27 anos.

