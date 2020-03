Coronavírus: paralisação de Bundesliga se estenderá até 30 de abril

A Liga Alemã de Futebol (DFL, sigla em alemão) prorrogou nesta terça-feira (24) o período de paralisação das duas primeiras divisões do futebol nacional - Bundesliga e Bundesliga 2 - até o dia 30 de abril, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no país: mais de 30 mil infectados e 130 mortes registradas na manhã de hoje (24). A entidade suspendeu as competiões no último dia 16 e a previsão inicial era de que o retorno ocorresse no dia 2 de abril. A data, no entanto, foi prorrogada após decisão em assembleia ordinária, realizada por meio de videoconferência, com representantes dos 36 clubes que integram os campeonatos nacionais.

Em nota oficial publicada no site da DFL, a entidade esclarece que os representantes ponderaram os riscos de saúde e econômicos, já que a Bundesliga e Bundesliga 2 empregam, direta e indiretamente, cerca de 56.000 pessoas”.

Um nova nova assemléia já foi marcada para o dia 31 de março. Ate lá os clubes e a DFL se comprometem a continuar se comunicando com as autoridades de saúde do país e observamdp o desenrolar da pandemia da covid-19 na Alemanhã.

A Bundesliga foi interrompida na 26º rodada, quando o Bayern de Munique liderara a disputa, com 55 pontos. A segunda divisão do futebol alemão também parou no último dia 16, com o Arminia no topo da tabela com 51 pontos.