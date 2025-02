RJ: 70% das fábricas de gelo inspecionadas têm irregularidades

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro detectou irregularidades em 70% das fábricas de gelo inspecionadas em 2025. Segundo o instituto, elas captavam água de poços sem licença ambiental e não tomavam os cuidados básicos necessários.

Ao todo, foram realizadas este ano cerca de 20 inspeções em fábricas de gelo. Foi detectada ainda presença de amônia em grande quantidade.

Diante da situação, nesta quarta-feira (26), o Inea e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro deflagraram uma operação para coibir a distribuição e venda de gelo produzido com água imprópria para o consumo. A ação foi uma parceria entre as polícias Civil e Militar e a Cedae, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Segundo balanço divulgado pelas instituições, as primeiras amostras analisadas revelaram níveis de cloro diferentes dos padrões, o que pode indicar que a água foi coletada de fonte irregular de captação.

Duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia do Consumidor (Decon) para prestar esclarecimentos. Elas se apresentaram como responsáveis por três caminhões e por um carro que armazenavam sacos de gelo e galões de água.

Denúncias de crimes ambientais no estado podem ser feitas ao Linha Verde por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital). No aplicativo Disque Denúncia Rio (disponível para sistema operacional Android ou iOS), os usuários podem denunciar anexando fotos e/ou vídeos, com garantia de anonimato.

A multa em caso de irregularidade varia de R$ 150 mil a R$ 200 mil, além da interdição do estabelecimento responsável pelo envasamento da água e do gelo.