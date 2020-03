Libertadores: Athletico-PR derrota Peñarol na Arena da Baixada

O Athletico-PR começou com pé direito a fase de grupos da Copa Liberadores. Na noite de ontem (3) o time paranaense derrotou o uruguaio Peñarol na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pelo placar de 1 a 0. O Grêmio tambem se deu bem na estreia, fora de casa. Superou o América de Cáli, por 2 a 0, no estádio Pascual Guerrero, na cidade de Cali (Colômbia).

Triunfo do Furacão

Com a vitória na Arena da Baixada o Athletico-PR somou três pontos e alcançou a liderança provisória do Grupo C. Os outros dois times da chave - Jorge Wilstermann e Colo-Colo - se enfrentam nesta quarta-feira (4),às 19h15.

O duelo da noite desta terça (3) foi acirrado do início ao fim. Embora com mais posse de bola desde o começo da partida, o Furacão terminou o primeiro tempo sem balançar a rede, muito por conta da ótima atuação do goleiro uruguaio Dawson, que fez defesas incríveis.

No segundo tempo, o ataque paranaense continuou pressionando, e o Peñarol se fechou na defesa. Mas aos 30 minutos, o Furacão furou o paredão uruguaio, após um belo lançamento do zagueiro Thiago Heleno para Nikão, que avançou pelo lado direito, se livrou do marcador com uma pedalada, e depois deu de presente para o garoto Bissoli marcar um lindo gol de letra.

O próximo compromisso do Furacão na Libertadores será fora de casa, na próxima quarta-feira (11), contra o Colo-Colo, em Santiago, capital do Chile.

Estreia de gala do Grêmio

O Tricolor Gaúcho não se intimidou diante de mais de 30 mil torcedores que compareceram ao estádio Pascual Guerrero na noite desta terça (3), na cidade de Cali (Colômbia). Logo aos 15 minutos, Victor Ferraz, impedido, aproveitou a sobra após cobrança de falta de Lucas Silva, e mandou para o fundo da rede. O juiz validou o gol. Na volta do intervalo, aos quatro minutos, Matheus Henrique ampliou com um belo chute de fora da área. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho somou três pontos e passou a ocupar a vice-liderança do Grupo E, liderado pelo rival Internacional. O Universidad Católica está em terceiro na chave.

Na quinta-feira (12) da semana que vem o Grêmio recebe o Inter, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. O Gre-Nal terá início às 21h, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

* Texto atualizado às 17h45 para acréscimo de informações