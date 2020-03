Meia Bruno Guimarães aprova adiamento de Jogos de Tóquio

O meia Bruno Guimarães, do Lyon e eleito como melhor jogador do Torneio Pré-Olímpico de futebol que garantiu o Brasil nos Jogos de Tóquio, afirmou que apoia a decisão, anunciada nesta terça (24), de adiar para 2021 o principal evento esportivo do planeta por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Porém, ele expressou preocupação com a regra da idade limite para a competição de futebol.

“Queria deixar os meus parabéns ao Comitê Olímpico pela sábia decisão nesse momento complicado que o mundo está passando. Sem dúvida, a principal preocupação agora deve ser cuidar da saúde de todos. Devo parabenizar também todos os profissionais da área médica que estão se arriscando para que todo esse problema seja resolvido o mais rápido possível”, afirmou o meio-campista.

Mas, como as autoridades deixaram em aberto a nova data do evento [a única condição apresentada é que ele ocorra antes do verão japonês do próximo ano], o jogador ressaltou uma outra preocupação que deve tomar conta dos próximos debates, a idade limite dos atletas participantes do torneio olímpico de futebol.

Até o momento, a regra é que podem participar apenas atletas com idade inferior a 23 anos [com exceção de três atletas com idade livre a serem escolhidos por confederações nacionais]. No dia 16 de novembro de 2020, Guimarães completa justamente 23 anos. Então, se nada for alterado, ele só poderia fazer parte da seleção olímpica se fosse um desses três mais velhos a serem escolhidos.

“Peço aos dirigentes que eles mudem a idade olímpica. Nenhum jogador deve ser prejudicado por problemas extracampo. Fazer um torneio 'sub-24' é a melhor saída. Apelo para o bom senso de todos”, finaliza.