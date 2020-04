Covid-19: membro do Comitê Organizador dos Jogos testa positivo

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio (Japão) revelou nesta quarta-feira (22) que um de seus membros testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Segundo agência de notícias Reuters, a organização se manifestou por meio de um comunicado em que descreve a vítima, descoberta ontem (21), como um homem de aproximadamente 30 anos, que trabalha na sede do Comitê e já se encontra em quarentena em sua casa.

Ainda conforme a nota, "aqueles que tiveram contato próximo com o paciente" foram colocados em isolamento doméstico e "o andar andar em que o indivíduo trabalhava será fechado e desinfetado". Por fim, o comunicado informa que a maioria dos cerca de 3,8 mil funcionários do Comitê Tóquio 2020 "trabalha em casa desde que o governo japonês anunciou estado de emergência no início deste mês (abril)".

Em março, o avanço da pandemia da covid-19 e a pressão de atletas e entidades esportivas levou os Comitês Olímpico Internacional (COI) e Organizador dos Jogos a adiarem os eventos na capital japonesa para 2021. A Olimpíada será entre 23 de julho e 8 de agosto e a Paralimpíada foi remarcada para o período de 24 de agosto a 5 de setembro.

Até ontem (21), aproximadamente 12 mil pessoas haviam testado positivo para o novo coronavírus no Japão, com 276 óbitos registrados. No mundo, são mais de 2,5 milhões de infectados e quase 173 mil mortes.