Covid-19: torcida do Corinthians cria campanha 'Fiel Solidária'

A torcida do Corinthians decidiu se unir para ajudar os que mais precisam em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A campanha ‘Fiel Solidária’ lançada pela internet tem a meta de alcançar R$ 300 mil em doações financeiras. O valor arrecadado será usado na compra de mantimentos para cestas básicas e refeições a serem distribuídas aos mais afetados pela covid-19 na Grande São Paulo.

O movimento ganhou o apoio de peso do goleiro Cássio Ramos de 32 anos. Ídolo do Timão, onde joga desde 2012, o jogador conclamou a participação de todos, com um vídeo postado ontem (13), em sua conta pessoal no Instagram.

“É hora da Fiel mostrar a sua força também fora do estádio”.

No site da campanha 'Fiel Solidária' a torcida faz um apelo comovente: “Não ter uma refeição decente vem sendo realidade para um número enorme de trabalhadores informais, crianças que estão sem as refeições das escolas e creches, moradores de rua (...) Bóra ajudar, Fiel! Vai, Corinthians!”.