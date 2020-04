Covid-19: tour de ciclismo La Vuelta tem primeiras etapas adiadas

O Comitê Organizador da La Vuelta anunciou o cancelamento das três etapas iniciais da tradicional La Vueta - também chamado de Volta da Espanha de ciclismo - em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19). As três primeiras etapas estavam programadas para ocorrer na Holanda, com o objetivo de internacionalizar a competição. Inicialmente, ocorreriam de 14 de agosto a 6 de setembro. A alteração ocorre duas semanas após o Tour de France ser transferido o período de 29 de agosto a 20 de setembro. .

A decisão dos organizadores levou em conta a proibição do governo holandês de realizar eventos esportivos até 1° de setembro e as alterações do calendário da União Internacional do Ciclismo (UCI, sigla em francês).

“Obviamente, quando você desenha a corrida, espera nunca ter que fazer mudanças dessa magnitude, mas temos que ser sensíveis à situação atual e aceitar que é muito difícil substituir uma partida oficial nesta etapa final.,considerando todo o planejamento institucional e logístico que envolve”, disse Javier Guillén, diretor de La Vuelta, em comunicado oficial publicado no site da organização do evento.

Com alteração do calendário, o percurso de de La Vuelta começará em Irun até Arrate, na região de Eibar, no País Basco, no norte da Espanha. A data de largada ainda será definida. Esta é a primeira vez em 35 anos, ou seja, desde 1985 que a La Vuelta terá menos de 21 etapas, conforme estipulado no cronograma inicia. Na época foram concluídas 19 etapas; já neste ano serão ao todo 18.