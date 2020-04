Tour de France é adiado após extensão de quarentena francesa

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou o adiamento do Tour de France, a mais conhecida prova da modalidade esportiva no mundo, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O planejamento inicial era de que o evento de ciclismo de estrada da temporada 2020 iniciaria em 27 de julho, mas agora passou para o período de 29 de agosto a 20 de setembro.

A decisão foi tomada em conjunto com organizadores, equipes e atletas, logo após o presidente da França, Emmanuel Macron, proibir, na última segunda (13), a realização de eventos públicos até meados de julho como forma de conter a proliferação da covid-19. Ficou acordado também que o circuito não será alterado, com começo em Nice e término na capital francesa Paris.

A UCI se comprometeu em revisar todo o calendário internacional, bem como as datas do Circuito Mundial feminino, até o dia 15 de maio, observando as condições de saúde pelo mundo.

“Ainda temos trabalho a fazer para finalizar o estabelecimento de um Calendário Internacional da UCI 2020 totalmente revisado, em razão da pandemia de coronavírus que abalou o mundo, mas um primeiro passo muito importante foi dado hoje. Da mesma forma, estabelecemos uma estrutura que permitirá preservar os direitos fundamentais de atletas e funcionários de equipes e, ao mesmo tempo, permitir que sejam tomadas as medidas necessárias para a sobrevivência dessas equipes. Juntos, conseguiremos superar essa crise e reconstruir o ciclismo após o covid-19”, afirmou o presidente da entidade máxima do ciclismo mundial, David Lappartient.